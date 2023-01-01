Максимум на два-три потужні удари: в ГУР оцінили ракетний потенціал РФ

Січень, 01 в 10:41

Росія має дефіцит балістичних ракет Іскандер, закінчуються Калібри та значно зменшилися запаси Х-101 та Х-555, тому вона здатна максимум ще на дві-три масовані атаки, вважає представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

– Дефіцит пов’язаний насамперед із балістичними ракетами Іскандер. Як бачимо, давно вони застосовували цей вид озброєння, тобто йдеться саме про балістику. Наближаються до закінчення запаси Калібрів. Набагато зменшуються запаси крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555. І наші підрахунки дуже прості. Максимум, на що здатна Росія – це два-три такі потужні удари, як ми спостерігали за останній час, – розповів він в ефірі телемарафону.

За його словами, йдеться саме про високоточне озброєння – крилаті ракети Х-101, Х-555 та Калібри.

Водночас Скібіцький наголосив, що Росія продовжує виробництво ракет, хоча воно й зменшилося.

Зараз дивляться

– Те, що вони зараз виробляють, це залишки комплектуючих, які були на складах. Вони намагаються обійти санкції, завезти нові комплектуючі, але це не так просто зробити, оскільки вживаються заходи для недопущення нарощення виробництва зброї на території РФ, – наголосив представник ГУР.

Росія в першу годину Нового року атакувала міста та села України, внаслідок чого повітряна тривога була оголошена на території всієї держави.

Окрім ракет, окупанти запустили іранські дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони в ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 знищили 45 безпілотників Shahed-131/136.