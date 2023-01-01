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Факты / Україна

В новогоднюю ночь прозвучала третья волна взрывов в Киеве. ПВО уничтожила уже более 30 воздушных целей

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
В новогоднюю ночь прозвучала третья волна взрывов в Киеве. ПВО уничтожила уже более 30 воздушных целей
Фото: Depositphotos

В Киеве прогремели новые, уже третьи за новогоднюю ночь, взрывы.

Об этом сообщает корреспондент Факты ICTV из столицы.

Воздушная тревога в Киеве до сих пор продолжается.

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Telegram канал Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами сообщает, что в столице продолжает работать ПВО.

Впоследствии в Киевской городской военной администрации сообщили, что было уничтожено уже более 30 вражеских целей.

— По предварительной информации силы ПВО уничтожили 32 вражеские воздушные цели. Находитесь в укрытиях, воздушная тревога до сих пор продолжается, — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты в первый час Нового года атаковали города и села Украины, в результате чего воздушная тревога была объявлена по территории всего государства.

Взрывы и работу противовоздушной обороны было слышно в Киевской области и Киеве.

Впоследствии в Киевской ОВА сообщили, что оккупанты начали атаку дронами по территории области. Новые взрывы прозвучали также и в украинской столице.

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