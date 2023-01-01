Январь, 01 в 17:46

Массированные обстрелы крупных городов Украины в новогоднюю ночь свидетельствуют об очередном изменении типа войны.

Так считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что Россия пытается убить как можно больше мирных жителей и разрушить как можно больше гражданских объектов

— Массированные обстрелы центров крупных городов Украины в ночь с 31 декабря на 1 января говорят об очередном изменении типа войны. У России больше нет никаких военных целей. Она пытается убить как можно больше гражданских и разрушить как можно больше гражданских объектов. Война ради убийств, – написал он в Twitter.

Масовані обстріли центрів великих міст України в ніч із 31 грудня на 1 січня говорять про чергову зміну типу війни. Росія більше не має жодних військових цілей. Вона намагається вбити якомога більше цивільних і зруйнувати якнайбільше цивільних об’єктів. Війна заради вбивств… Сейчас смотрят — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 1, 2023

Напомним, что в ночь с 31 декабря на 1 января Россия атаковала Киев и Киевскую область беспилотниками.

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 45 ударных дронов-камикадзе иранского производства Shahed-131/136.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 312-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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