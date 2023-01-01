Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

У РФ нет военных целей, это война ради убийств: Подоляк об обстрелах в новогоднюю ночь

Валентина Чорна, редактор ленты
У РФ нет военных целей, это война ради убийств: Подоляк об обстрелах в новогоднюю ночь

Массированные обстрелы крупных городов Украины в новогоднюю ночь свидетельствуют об очередном изменении типа войны.

Так считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что Россия пытается убить как можно больше мирных жителей и разрушить как можно больше гражданских объектов

— Массированные обстрелы центров крупных городов Украины в ночь с 31 декабря на 1 января говорят об очередном изменении типа войны. У России больше нет никаких военных целей. Она пытается убить как можно больше гражданских и разрушить как можно больше гражданских объектов. Война ради убийств, – написал он в Twitter.

Напомним, что в ночь с 31 декабря на 1 января Россия атаковала Киев и Киевскую область беспилотниками.

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 45 ударных дронов-камикадзе иранского производства Shahed-131/136.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 312-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Едва успевали перезаряжать NASAMS: Юрий Игнат рассказал, как ВСУ отбили массированную ракетную атаку ночью

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка