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Факти / Україна

РФ не має військових цілей, це війна заради вбивств: Подоляк про обстріли у новорічну ніч

Валентина Чорна, редакторка стрічки
РФ не має військових цілей, це війна заради вбивств: Подоляк про обстріли у новорічну ніч

Масовані обстріли великих міст України у новорічну ніч свідчать про чергову зміну типу війни.

Так вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він наголосив на тому, що Росія намагається вбити якомога більше мирних жителів і зруйнувати якнайбільше цивільних об’єктів

– Масовані обстріли центрів великих міст України в ніч із 31 грудня на 1 січня говорять про чергову зміну типу війни. Росія більше не має жодних військових цілей. Вона намагається вбити якомога більше цивільних і зруйнувати якнайбільше цивільних об’єктів. Війна заради вбивств, – написав він у Twitter.

Нагадаємо, що у ніч з 31 грудня на 1 січня Росія атакувала Київ та Київську область безпілотниками.

Українські сили протиповітряної оборони знищили 45 ударних дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 312-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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