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Факти / Україна

В новорічну ніч пролунала третя хвиля вибухів у Києві. ППО знищила вже понад 30 повітряних цілей

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Потребує перевірки
В новорічну ніч пролунала третя хвиля вибухів у Києві. ППО знищила вже понад 30 повітряних цілей
Фото: Depositphotos

У Києві пролунали нові, вже треті за новорічну ніч, вибухи.

Про це повідомляє кореспондент Факти ICTV зі столиці.

Повітряна тривога у Києві досі триває.

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Telegram канал Збройні сили України. Війна з окупантами повідомляє, що у столиці продовжує працювати ППО.

Згодом у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що було знищено вже понад 30 ворожих цілей.

– За попередньою інформацією сили ППО знищили 32 ворожі повітряні цілі. Перебувайте в укриттях, повітряна тривога досі триває, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти в першу годину Нового року атакували міста та села України, внаслідок чого повітряна тривога була оголошена по території всієї держави.

Вибухи та роботу протиповітряної оборони було чутно у Київській області та Києві.

Згодом в Київській ОВА повідомили, що окупанти почали атаку дронами по території області. Нові вибухи пролунали також і в українській столиці.

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