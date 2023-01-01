В новорічну ніч пролунала третя хвиля вибухів у Києві. ППО знищила вже понад 30 повітряних цілей
У Києві пролунали нові, вже треті за новорічну ніч, вибухи.
Про це повідомляє кореспондент Факти ICTV зі столиці.
Повітряна тривога у Києві досі триває.
Telegram канал Збройні сили України. Війна з окупантами повідомляє, що у столиці продовжує працювати ППО.
Згодом у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що було знищено вже понад 30 ворожих цілей.
– За попередньою інформацією сили ППО знищили 32 ворожі повітряні цілі. Перебувайте в укриттях, повітряна тривога досі триває, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти в першу годину Нового року атакували міста та села України, внаслідок чого повітряна тривога була оголошена по території всієї держави.
Вибухи та роботу протиповітряної оборони було чутно у Київській області та Києві.
Згодом в Київській ОВА повідомили, що окупанти почали атаку дронами по території області. Нові вибухи пролунали також і в українській столиці.