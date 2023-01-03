Ігнат оцінив спроможність РФ щоночі атакувати Україну дронами

Січень, 03 в 10:11

Тривалість атак РФ іранськими дронами залежить від постачань, а ще від оцінки ворогом ефективності таких ударів, оскільки за дві ночі 1 та 2 січня Сили протиповітряної оборони знищили усі 84 запущені Shahed-131/136.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував прогноз президента Володимира Зеленського щодо ймовірності нічних атак дронами у найближчі тижні.

– Якщо будуть такими темпами, як ті дві ночі, то судячи уже з озвученої нашими спецслужбами та розвідкою інформації про нову партію у 250 дронів, щонайменше половину вони вже використали. Тобто можна умовно підрахувати, – наголосив він.

Водночас Ігнат вважає, що нова партія може бути підвезена будь-коли, оскільки Росію з Іраном розділяє шматок Каспійського моря.

Зараз дивляться

– Тому вони можуть морським шляхом хоч щодня ці дрони возити. Питання в тому, чи готовий Іран надалі надавати безпілотники, чи має він стільки? Чи вони робитимуть це під виглядом виробництва на умовному російському заводі, який вони хотіли побудувати. Власне, все залежить від поставок. Тому готуватися будемо! – сказав речник Повітряних сил.

Ігнат також наголосив, що не варто недооцінювати росіян, вони бачать, що ми навчилися ефективно збивати дрони, але вони також розуміють, що ці атаки виснажують нашу систему ППО.