Не только освобождение всех территорий. В ОП назвали ключевую задачу правильного финала войны

Январь, 03 в 20:33

Украина победит в войне против России, однако финал не должен заключаться только в освобождении всей территории нашего государства от российских оккупантов.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— Украина победит и война должна закончиться не только тем, что освободим свои территории. А, в том числе, переформатированием контуров глобальной безопасности как таковой. И, в том числе, вернуть миру международное право общения между государствами. Это также ключевая задача правильной финализации войны, — отметил он.

Напомним, что ранее Подоляк отметил, комментируя обстрелы в новогоднюю ночь, что у РФ нет военных целей, это война ради убийств.

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