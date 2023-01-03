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Факти / Україна

Не лише звільнення всіх територій. В ОП назвали ключове завдання правильного фіналу війни

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Україна переможе у війні проти Росії, проте фінал не повинен полягати лише у звільненні всієї території нашої держави від російських окупантів.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Україна переможе і війна має закінчитися не лише тим, що звільнимо свої території. А, зокрема, переформатуванням контурів глобальної безпеки як такої. І, зокрема, повернути світові міжнародне право спілкування між державами. Це також є ключовим завданням правильної фіналізації війни, – зазначив він.

Нагадаємо, що раніше Подоляк, коментуючи обстріли у новорічну ніч, зазначив, що РФ не має військових цілей, це війна заради вбивств.

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Крім того, раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, чого очікувати Україні від 2023 року.

Раніше польські генерали оцінили, коли закінчиться війна в Україні.

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