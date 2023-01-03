Січень, 03 в 10:51

Протягом 2 січня російські війська обстріляли територію Херсонщини 79 разів.

Як повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич, ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

– Херсон російська армія атакувала 32 рази. Ворожі снаряди влучили в авторинок, комунальне підприємство, приватні та багатоквартирні будинки, – написав він.

Через російські обстріли 2 січня загинули дві людини, дев’ять жителів Херсонщини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

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Раніше стало відомо, що населення Херсона скоротилося до 50-60 тис., у місті залишилося менше 20% довоєнних жителів. Наприкінці лютого 2022 року там мешкало близько 330 тис. людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 314-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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