Январь, 03 в 9:38

Частота атак российских войск под Бахмутом снизилась. Маловероятно, что в ближайшее время РФ добьется успеха на этом направлении.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Отмечено, что в середине декабря российские военные и наемники ПВК Вагнера усилили частоту пехотных атак вокруг Бахмута. Однако многие из этих операций плохо поддерживались.

Сейчас смотрят

– За последние 10 дней Украина направила существенные подкрепления на защиту этого сектора и частота атак российских войск, похоже, уменьшилась по сравнению с пиком в середине декабря, – говорится в сообщении.

Наступательные операции РФ в этом районе сейчас совершаются максимум на уровне взвода или отделения. В ближайшие недели маловероятно, что войска РФ смогут достичь под Бахмутом значительного продвижения.

В то же время в разведке добавляют, что обе стороны понесли большие потери.

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию на бахмутском направлении.

Источник: Минобороны Великобритании