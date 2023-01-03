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Факты / Україна

ВСУ получили подкрепление. Наступление россиян под Бахмутом застопорилось – британская разведка

Бедрак Виктория, редактор ленты
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Частота атак российских войск под Бахмутом снизилась. Маловероятно, что в ближайшее время РФ добьется успеха на этом направлении.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Отмечено, что в середине декабря российские военные и наемники ПВК Вагнера усилили частоту пехотных атак вокруг Бахмута. Однако многие из этих операций плохо поддерживались.

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– За последние 10 дней Украина направила существенные подкрепления на защиту этого сектора и частота атак российских войск, похоже, уменьшилась по сравнению с пиком в середине декабря, – говорится в сообщении.

Наступательные операции РФ в этом районе сейчас совершаются максимум на уровне взвода или отделения. В ближайшие недели маловероятно, что войска РФ смогут достичь под Бахмутом значительного продвижения.

В то же время в разведке добавляют, что обе стороны понесли большие потери.

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию на бахмутском направлении.

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Источник: Минобороны Великобритании

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