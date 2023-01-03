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Факти / Україна

ЗСУ отримали підкріплення. Наступ росіян під Бахмутом застопорився – британська розвідка

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Частота атак російських військ під Бахмутом знизилась. Малоймовірно, що найближчим часом РФ досягне успіху на цьому напрямку.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що у середині грудня російські військові та найманці ПВК Вагнера посилили частоту піхотних атак навколо міста Бахмут. Однак багато з цих операцій погано підтримувалися.

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– За останні 10 днів Україна спрямувала суттєве підкріплення на захист цього сектора, і частота атак російських військ, схоже, зменшилася, порівняно з піком в середині грудня, – йдеться в повідомленні.

Наступальні операції РФ у цьому районі зараз здійснюються максимум на рівні взводу або відділення. Найближчими тижнями малоймовірно, що війська РФ зможуть досягти під Бахмутом значного просування.

Водночас у розвідці додають, що обидві сторони зазнали великих втрат.

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко повідомив, що українським захисникам вдалося дещо стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку.

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Джерело: Міноборони Великої Британії

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