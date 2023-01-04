Січень, 04 в 19:10

Німеччина й далі може продовжувати відмовлятись поставляти Україні танки, але тоді німцям доведеться воювати з Росією під Берліном.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Його запитали, чи планують країни Заходу передавати зброю Україні, щодо якої є побоювання, що вона збільшить ескалацію.

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– Йдеться не про роздратування Російської Федерації, йдеться про інші речі. Якщо пан Шольц хоче, щоб німці воювали під Берліном і Штутгартом на німецьких танках із росіянами, то вони й далі можуть продовжувати цю гру: проводити соціологічні дослідження, чи потрібно нам давати танки, чи не потрібно, – сказав Данілов.

Так секретар РНБО прокоментував дискусію серед німецьких політиків щодо постачання Україні танків Leopard 2.

Олексій Данілов також зазначив, що решта західних партнерів активізує підтримку України у захисті від російської агресії, розуміючи глобальність конфлікту.

– Насправді виклики для Європи є величезними. І ті країни, які це розуміють, допомагають нам на 150%. Ті країни, які починають потихеньку прозрівати, що цим потрібно займатися, вони теж почали рухатися, – сказав він.

Раніше представник соціал-демократичної партії Німеччини заявив, що Берлін не постачатиме Україні танки Leopard самостійно, оскільки це робиться у координації з іншими партнерами НАТО.

Перед цим, 11 грудня, посол України у ФРН заявив, що уряд Німеччини планує подальші постачання зброї для ЗСУ. Україна продовжує переговори щодо надання танків Leopard та бойових машин піхоти Marder.

Крім того, фінські депутати закликали передати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва для протистояння агресії РФ, щоб стати прикладом для інших країн.

Фото: РНБО