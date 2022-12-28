Декабрь, 28 в 21:14

Финские депутаты призвали передать Украине танки Leopard 2 немецкого производства для противостояния агрессии РФ.

Об этом говорится в заявлении от Шведской народной партии Андерс Адлеркройц и партии Зеленые Атте Харьянни.

Парламентарии напомнили, что Запад до сих пор не принял решение о поставках Украине определенных видов оружия, среди которых – современные западные танки, которые бы значительно усилили боевую способность украинцев на поле боя.

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Но при этом их необходимо предоставить в большом количестве, а также обеспечить быструю подготовку.

— Танк Leopard 2, созданный в Германии, идеально подходит для этой цели. С конца 1970-х годов были созданы тысячи его модификаций в Германии, Нидерландах, Швеции, Дании, Испании, Норвегии, Польше, Финляндии. Это один из самых распространенных западных танков, превосходящий советские по эффективности. Путем совместных европейских усилий мы можем осуществить, возможно, решающий вклад в способность Украины держать инициативу в этой войне, — говорится в заявлении.

По данным депутатов, в Финляндии есть около 200 танков Leopard 2, и хотя географические ограничения не позволят передать Украине большое их количество, “сигналом к готовности передать даже небольшое количество танков мы могли бы нарушить дискуссию об их более широком снабжении в Европе”.

— Начав эту дискуссию, мы смогли заложить почву для большей и более эффективной поддержки Украины. Собственная обороноспособность Финляндии не должна подвергаться риску, но ясно, что успех Украины в войне также имеет решающее значение для безопасности Финляндии, — считают они.

Украина уже не первый месяц требует от Германии танки Leopard 2. Как заявил канцлер Олаф Шольц, ФРГ не будет передавать эти танки в одностороннем порядке.

Источник: Hufvudstadsbladet