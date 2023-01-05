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Продемонстрировали готовность терпеть потери: Столтенберг предостерегает от недооценки России

Бедрак Виктория, редактор ленты
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать амбиции РФ и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Reuters.

– Они продемонстрировали большую готовность терпеть потери и страдания… У нас нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели в Украине. Поэтому опасно недооценивать Россию, – подчеркнул он.

Ранее Столтенберг заявил, что о завершении полномасштабной войны России и Украины пока речь не идет. По его словам, россияне готовят новые наступления.

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Источник: Reuters
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