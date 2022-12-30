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Факты / Світ

Генсек НАТО: Военная поддержка Украины – это самый быстрый путь к миру

Бедрак Виктория, редактор ленты
Єнс Столтенберг
Фото: Офис президента

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса продолжать поставки вооружения Украине.

Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

– Это может звучать парадоксально, но военная поддержка Украины – это самый быстрый путь к миру, – считает генсек.

По его словам, украинские удары по военным объектам в России вполне законны, ведь каждая страна имеет право защищать себя.

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Отмечено, что в контексте войны России против Украины массированные российские атаки на гражданскую инфраструктуру направлены на то, чтобы лишить мирных жителей воды, тепла и электричества зимой.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он предоставление Украине ракет средней дальности, Столтенберг сказал, что “ведется постоянный диалог между союзниками и Украиной относительно конкретных систем”.

Генсек НАТО также добавил, что ранее союзники по НАТО уже отправляли Украине дальнобойное оружие. К нему относятся ракетные установки HIMARS, дальнобойная артиллерия и беспилотники.

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет не мира, а паузу для перегруппировки и подготовки к новому наступлению на Украину.

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