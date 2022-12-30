Генсек НАТО: Военная поддержка Украины – это самый быстрый путь к миру
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса продолжать поставки вооружения Украине.
Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
– Это может звучать парадоксально, но военная поддержка Украины – это самый быстрый путь к миру, – считает генсек.
По его словам, украинские удары по военным объектам в России вполне законны, ведь каждая страна имеет право защищать себя.
Отмечено, что в контексте войны России против Украины массированные российские атаки на гражданскую инфраструктуру направлены на то, чтобы лишить мирных жителей воды, тепла и электричества зимой.
Отвечая на вопрос, поддерживает ли он предоставление Украине ракет средней дальности, Столтенберг сказал, что “ведется постоянный диалог между союзниками и Украиной относительно конкретных систем”.
Генсек НАТО также добавил, что ранее союзники по НАТО уже отправляли Украине дальнобойное оружие. К нему относятся ракетные установки HIMARS, дальнобойная артиллерия и беспилотники.
Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет не мира, а паузу для перегруппировки и подготовки к новому наступлению на Украину.