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Факти / Світ

Продемонстрували готовність терпіти втрати: Столтенберг застерігає від недооцінки Росії

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не можна недооцінювати амбіції РФ та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Reuters.

– Вони продемонстрували велику готовність терпіти втрати і страждання…У нас немає жодних ознак того, що президент Путін змінив свої плани і цілі в Україні. Тому небезпечно недооцінювати Росію, – наголосив він.

Раніше Столтенберг заявив, що про завершення повномасштабної війни Росії та України поки не йдеться. За його словами, росіяни готують нові наступи.

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Джерело: Reuters
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