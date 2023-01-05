Січень, 05 в 15:01

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не можна недооцінювати амбіції РФ та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Reuters.

– Вони продемонстрували велику готовність терпіти втрати і страждання…У нас немає жодних ознак того, що президент Путін змінив свої плани і цілі в Україні. Тому небезпечно недооцінювати Росію, – наголосив він.

Раніше Столтенберг заявив, що про завершення повномасштабної війни Росії та України поки не йдеться. За його словами, росіяни готують нові наступи.