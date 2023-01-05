Продемонстрували готовність терпіти втрати: Столтенберг застерігає від недооцінки Росії
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не можна недооцінювати амбіції РФ та російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє Reuters.
– Вони продемонстрували велику готовність терпіти втрати і страждання…У нас немає жодних ознак того, що президент Путін змінив свої плани і цілі в Україні. Тому небезпечно недооцінювати Росію, – наголосив він.
Раніше Столтенберг заявив, що про завершення повномасштабної війни Росії та України поки не йдеться. За його словами, росіяни готують нові наступи.
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