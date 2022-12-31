Декабрь, 31 в 1:55

Российский диктатор Владимир Путин не отказался от своих планов взять под контроль Украину.

Об этом заявил в интервью западным СМИ генсек НАТО Йенс Столтенберг.

– Нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель этой войны, которой является контроль над Украиной, — подчеркнул он.

Генсек НАТО предупредил, что о завершении полномасштабной войны в нашем государстве пока речь не идет. Он обратил внимание на то, что в России проводят мобилизацию тысяч новых солдат. Кроме того, Москва не обращает внимания на огромные потери на фронте.

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– Это еще не конец. Войны непредсказуемы, но мы должны готовиться к длительному пути, а также к новым наступлениям россиян. Мы не должны недооценивать Россию, — отметил Столтенберг.

Он призвал союзников оказать необходимую военную поддержку украинским Вооруженным силам, чтобы “убедить Путина в том, что он не достигнет своей цели по установлению контроля над Украиной”.

Столтенберг назвал военную помощь Украине самым быстрым путем к миру. Он уточнил, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров, и Киев должен получить самые сильные позиции.

– Мы знаем, что то, чего Украина может добиться в этих переговорах, неотъемлемо зависит от военной ситуации. Так что если вы хотите найти мирное решение путем переговоров, гарантирующее, что Украина победит как независимое демократическое государство, лучший способ достичь этого – оказать Украине военную поддержку, — объяснил он.

Недавно Йенс Столтенберг заявлял, что Кремль хочет не мира, а паузу для перегруппировки и подготовки своих войск к новому наступлению на Украину.