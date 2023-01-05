РФ за сутки потеряла 810 оккупантов, штурмовик Су-25 и вертолет Ка-52 — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали по меньшей мере 810 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В общей сложности с начала полномасштабной войны РФ потеряла около 109 720 личного состава.
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Другие потери РФ за 4 января:
- танков ‒ 3041 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6108 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 2051 (+12) ед,
- РСЗО – 426 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 215 ед,
- самолетов – 284 (+1) ед,
- вертолетов – 271 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+2) ед,
- крылатых ракет ‒ 723 ед,
- кораблей /катеров ‒ 16 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4759 (+14) ед,
- специальной техники – 182 (+1) ед.
Ранее в сводке Генштаба говорилось, что на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и беспилотник оперативно-тактического уровня Орлан-10.
Стоит отметить, что минобороны России изменило риторику и формат своих ежедневных сводок относительно ситуации на фронте, чтобы отвлечь население страны от постоянных неудач и потерях.