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Факты / Україна

РФ за сутки потеряла 810 оккупантов, штурмовик Су-25 и вертолет Ка-52 — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
РФ за сутки потеряла 810 оккупантов, штурмовик Су-25 и вертолет Ка-52 — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали по меньшей мере 810 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В общей сложности с начала полномасштабной войны РФ потеряла около 109 720 личного состава.

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Другие потери РФ за 4 января:

  • танков ‒ 3041 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6108 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 2051 (+12) ед,
  • РСЗО – 426 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 215 ед,
  • самолетов – 284 (+1) ед,
  • вертолетов – 271 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+2) ед,
  • крылатых ракет ‒ 723 ед,
  • кораблей /катеров ‒ 16 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4759 (+14) ед,
  • специальной техники – 182 (+1) ед.

Ранее в сводке Генштаба говорилось, что на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и беспилотник оперативно-тактического уровня Орлан-10.

Стоит отметить, что минобороны России изменило риторику и формат своих ежедневных сводок относительно ситуации на фронте, чтобы отвлечь население страны от постоянных неудач и потерях.

Источник: Генштаб ВСУ
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