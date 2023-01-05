Січень, 05 в 8:38

За минулу добу Збройні сили України ліквідували щонайменше 810 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом від початку повномасштабної війни РФ втратила близько 109 720 особового складу.

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Інші втрати РФ за 4 січня:

танків ‒ 3041 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 6108 (+2) од,

артилерійських систем – 2051 (+12) од,

РСЗВ – 426 (+2) од,

засобів ППО ‒ 215 од,

літаків – 284 (+1) од,

гелікоптерів – 271 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+2) од,

крилатих ракет ‒ 723 од,

кораблів /катерів ‒ 16 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4759 (+14) од,

спеціальної техніки ‒ 182 (+1) од.

Раніше у зведенні Генштабу йшлося, що на східному напрямку підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 та безпілотник оперативно-тактичного рівня Орлан-10.

Зауважимо, що міноборони Росії змінило риторику та формат своїх щоденних зведень щодо ситуації на фронті, щоб відвернути населення країни від постійних невдач та втрат.