Январь, 05 в 6:59

Минобороны России изменило риторику и формат своих ежедневных сводок относительно ситуации на фронте, чтобы отвлечь население страны от постоянных неудач и потерях.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны ISW.

Так, российское ведомство наводняет информационное пространство незначительными заявленными успехами. Кроме того, с 3 января минобороны РФ удвоило продолжительность своих сводок и сосредоточив внимание на освещении ударов по украинским военным объектам, которые зачастую не имеют оперативного значения.

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А вот про свои безуспешные наземные атаки оккупанты не рассказывают.

Также в российских сводках рассказывают об атаках возле небольших населенных пунктах, что затрудняет для россиян географическую ориентацию и проверку заявленных ударов.

Минобороны России также посвятило несколько сообщений в Telegram рассказу о новом ракетоносце Адмирал Горшков, который вряд ли будет проводить операции в поддержку российских войск в Украине. Но это также может говорить о желании российского военного руководства отвлечь внимание от провалов на войне.

Минобороны России ранее пыталось подражать сводкам украинского Генштаба в ответ на широкую критику российских провоенных блогеров по поводу отсутствия прозрачности в официальном освещении войны после оперативных неудач осенью 2022 года.