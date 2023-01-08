Январь, 08 в 15:52

Заместитель начальника Главного управления военной разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что точечный удар по казарме россиян в Макеевке является частью плана украинского командования, чтобы помешать наступающей вражеской армии.

Об этом Вадим Скибицкий рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

По его словам, удар по базе оккупантов в Макеевке — это часть украинского контрнаступления, которое началось в августе.

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Скибицкий подчеркнул, что будут и другие удары и что это часть плана по предотвращению нового наступления россиян.

— Для них это была большая потеря (удар в Макеевке — Ред.). Трудно сказать, какие последствия это будет иметь, но посмотрим. Наверняка это послание всем российским солдатам, вынужденным воевать, это знак для них. Это случается с теми, кого Путин отправляет на фронт. И от генералов, которые принимают такое глупое решение, сосредоточив столько людей в одном месте, — заявил Вадим Скибицкий.

По словам представителя ГУР, за последние две недели россияне завезли много военных не только в Донбасс, но и в Запорожскую и Херсонские области.

– Их перевозили поездами и самолетами. Из Ростова и других регионов вблизи границы Украины, — отметил представитель ГУР Минобороны Украины.

Ранее Министерство обороны Великобритании прокомментировало удар ВСУ по зданию училища в Макеевке, где размещались российские солдаты. В здании кроме мобилизованных также разместили склад боеприпасов. Этот инцидент показывает, как непрофессионализм российского командования способствует высокому уровню потерь.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что российское командование допустило большую ошибку, не обеспечив секретности размещения своих военных в Макеевке.

Фото: Луганская ОВА