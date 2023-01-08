Січень, 08 в 15:52

Заступник начальника Головного управління військової розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що точковий удар по казармі росіян у Макіївці є частиною плану українського командування, щоб завадити ворожій армії наступати.

Про це Вадим Скібіцький розповів в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

За його словами, удар по базі окупантів у Макіївці — це частина українського контрнаступу, який розпочався у серпні.

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Скібіцький наголосив, що будуть й інші удари й що це частина плану щодо запобігання новому наступу росіян.

– Для них це була велика втрата (удар у Макіївці – Ред.). Важко сказати, які наслідки це матиме, але побачимо. Напевно, це послання всім російським солдатам, змушеним воювати, це знак для них. Це відбувається з тими, кого Путін відправляє на фронт. І від генералів, які ухвалюють таке безглузде рішення, зосередивши стільки людей в одному місці, – заявив Вадим Скібіцький.

За словами представника ГУР, за останні два тижні росіяни завезли багато військових не лише на Донбас, а й у Запорізьку та Херсонську області.

– Їх перевозили потягами та літаками. З Ростова та з інших регіонів поблизу кордону України, – наголосив представник ГУР Міноборони України.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії прокоментувало удар ЗСУ по будівлі училища у Макіївці, де розміщувалися російські солдати. У будівлі, крім мобілізованих, також розмістили склад боєприпасів. Цей інцидент показує, як непрофесіоналізм російського командування сприяє високому рівню втрат.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що російське командування допустилося великої помилки, не забезпечивши секретності розміщення своїх військових у Макіївці.

Фото: Луганська ОВА