Непрофессионализм российской армии способствует высокому уровню потерь.

К такому выводу пришло Министерство обороны Великобритании после удара ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке, где размещались российские солдаты.

В ведомстве отмечают, что в разрушенном здании, кроме мобилизованных, также разместили склад боеприпасов.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 04 January 2023

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/sTvI8nDoqa

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/hxvMq4spju

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 4, 2023