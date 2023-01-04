Январь, 04 в 9:49

Непрофессионализм российской армии способствует высокому уровню потерь.

К такому выводу пришло Министерство обороны Великобритании после удара ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке, где размещались российские солдаты.

В ведомстве отмечают, что в разрушенном здании, кроме мобилизованных, также разместили склад боеприпасов.

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— Учитывая масштабы повреждений, существует реальная вероятность того, что боеприпасы хранились рядом с размещением войск, которые взорвались во время удара, вызвав вторичные взрывы, — говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 04 January 2023 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/sTvI8nDoqa ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/hxvMq4spju — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 4, 2023

По данным британской разведки, здание расположено всего в 12,5 км от Авдеевского сектора линии фронта, одного из самых ожесточенных районов боевых действий.

— У российских военных есть опыт опасного хранения боеприпасов задолго до нынешней войны, но этот инцидент показывает, как непрофессионализм способствует высокому уровню потерь в России, — отметили в Минобороны Британии.

Фото: Христо Грозев