Непрофессионализм способствует высокому уровню потерь: разведка Британии о ударе по Макеевке
Непрофессионализм российской армии способствует высокому уровню потерь.
К такому выводу пришло Министерство обороны Великобритании после удара ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке, где размещались российские солдаты.
В ведомстве отмечают, что в разрушенном здании, кроме мобилизованных, также разместили склад боеприпасов.
— Учитывая масштабы повреждений, существует реальная вероятность того, что боеприпасы хранились рядом с размещением войск, которые взорвались во время удара, вызвав вторичные взрывы, — говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 04 January 2023
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 4, 2023
По данным британской разведки, здание расположено всего в 12,5 км от Авдеевского сектора линии фронта, одного из самых ожесточенных районов боевых действий.
— У российских военных есть опыт опасного хранения боеприпасов задолго до нынешней войны, но этот инцидент показывает, как непрофессионализм способствует высокому уровню потерь в России, — отметили в Минобороны Британии.
Фото: Христо Грозев