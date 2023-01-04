Россия использовала уже 660 иранских дронов из 1750 по контракту — Скибицкий
Россия использовала против Украины около 660 иранских дронов-камикадзе.
Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
– У них реально есть проблемы с арсеналом, в том числе и с беспилотниками. На сегодняшний день они использовали примерно 660 дронов. По контракту предусмотрено 1 750. Требуется время для их доставки и подготовки. В последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять, — подчеркнул он.
По данным украинской разведки, сейчас РФ ожидает очередную партию беспилотников из Ирана.
– Сколько это будет – будем еще уточнять. Как правило, ранее они завозили партиями 250-300 штук. Посмотрим, как будет в этот раз, – говорит Скибицкий.
Кроме того, массовый запуск дронов направлен на то, чтобы прорвать украинскую систему ПВО и попасть в объекты. Он объяснил, если запускать малое количество – 5-10 – не будет такого эффекта.
Представитель разведки добавил, что россияне используют разные высоты и разные направления для обхода ПВО, а также меняют районы запуска дронов.