Січень, 09 в 17:58

Навіть нещодавно виготовлені російські ракети мають недоліки. Деякі з них після запуску не долітають до кордону з Україною та падають на території РФ.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він уточнив, що українські військові під час масованих атак РФ в основному збивають крилаті ракети Калібр, Х-101 та Х-555.

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За словами Ігната, Росія все ще виготовляє Калібри та Х-101. Так, серед збитих російських ракет є виготовлені восени та влітку 2022 року, про що свідчить їхнє маркування та дата виробництва. Крім того, агресор має багато ракет радянського виробництва, наприклад, Х-22.

– Знаємо теж, що не всі ракети, які окупанти випускають по Україні, долітають навіть до наших кордонів. Деякі падають просто в Каспійське море, а деякі – росіянам на голови. Навіть ці нові ракети, виготовлені нещодавно, мають певні вади. Сподіваємося, що таких ракет у них буде все більше, і вони будуть падати на їхній же території, – зазначив Ігнат.

Він додав, що російські війська продовжують запускати ракети по території України з північної частини Каспійського моря або з напрямку Волгодонська. Окупанти намагаються уникнути позаштатних ситуацій, коли ракети падають на цивільні об’єкти в РФ після запуску.

Ігнат запевнив, що Повітряні сили ЗСУ готові до відбиття нових ударів російських крилатих ракет та атак дронів-камікадзе.

На початку січня в українській розвідці повідомляли, що Росія має дефіцит балістичних ракет Іскандер. Крім того, в РФ закінчуються Калібри, зменшуються запаси Х-101 та Х-555, тому вона здатна максимум ще на дві-три масовані атаки по території України.

За даними розвідки, Росія вже використала проти нашої держави близько 660 іранських дронів-камікадзе (із 1 750, передбачених контрактом).