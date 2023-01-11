Январь, 11 в 21:47

Группа журналистов из американской телекомпании CNN, которые находятся вблизи Соледара в Донецкой области, не видит признаков того, что украинские военные собираются отступать или покидать позиции.

Об этом сообщили журналисты с места событий.

По их словам, они слышали непрерывный огонь тяжелой артиллерии в окрестностях Соледара.

Сейчас смотрят

— Мы находимся примерно в пяти милях, семи километрах, от места, где идет бой… Вы можете слышать артиллерию — большая ее часть направлена в сторону города, — сказал Бен Уэдеман из CNN.

Журналисты отмечают, что в нескольких километрах от линии фронта украинские войска сохраняли спокойствие, выполняя свои обязанности по обслуживанию и материально-техническому обеспечению, без признаков скорого отступления или отхода.

Также, по данным CNN, вблизи города можно было заметить множество боевых и медицинских машин из Польши, Франции, США, Великобритании и других стран Запада.

На месте также находился глава гражданской администрации Соледарского района, который помогал раздавать ящики с гуманитарной помощью местным жителям.

Ситуация в Соледаре

Накануне в российских СМИ главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин распространил заявление, что Соледар полностью взят под контроль его наемников, а город взят в окружение.

Впрочем, украинские бойцы из 46 ОДШБ, которые героически удерживают город, опровергли окружение вагнеровцами в Соледаре.

В свою очередь, советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Соледар пока не находится в окружении. По его словам, город сейчас “полузахвачен”, а ВСУ удерживают запад и север города. Он добавил, что дорога, которая ведет к Соледару с юга, находится под огневым контролем оккупантов.

Уже 11 января военный из 46-й бригады, которая защищает Соледар, рассказал, что ситуация в городе очень сложная. По его словам, позиции постоянно занимаются и перезанимаются, и никто не может точно сказать, кто что контролирует.