Січень, 11 в 21:47

Група журналістів з американської телекомпанії CNN, які перебувають поблизу Соледара на Донеччині, не бачить ознак того, що українські військові збираються відступати або залишати позиції.

Про це повідомили журналісти з місця подій.

За їхніми словами, вони чули безперервний вогонь важкої артилерії в околицях Соледара.

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– Ми перебуваємо приблизно за п’ять миль, сім кілометрів, від місця, де йде бій… Ви можете чути артилерію – більша її частина спрямована в бік міста, – сказав Бен Уедеман із CNN.

Журналісти зазначають, що за кілька кілометрів від лінії фронту українські війська зберігали спокій, виконуючи свої обов’язки з обслуговування та матеріально-технічного забезпечення, без ознак швидкого відступу або відходу.

Також, за даними CNN, поблизу міста можна було помітити безліч бойових і медичних машин із Польщі, Франції, США, Великої Британії та інших країн Заходу.

На місці також перебував голова цивільної адміністрації Соледарського району, який допомагав роздавати ящики з гуманітарною допомогою місцевим жителям.

Ситуація в Соледарі

Напередодні у російських ЗМІ ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин поширив заяву, що Соледар повністю взято під контроль його найманців, а місто взято в оточення.

Втім, українські бійці з 46 ОДШБ, які героїчно утримують місто, спростували оточення вагнерівцями в Соледарі.

Своєю чергою, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Соледар поки що не перебуває в оточенні. За його словами, місто зараз “напівзахоплене”, а ЗСУ утримують захід і північ міста. Він додав, що дорога, яка веде до Соледару з півдня, перебуває під вогневим контролем окупантів.

Вже 11 січня військовий із 46-ї бригади, яка захищає Соледар, розповів, що ситуація в місті дуже складна. За його словами, позиції постійно займаються і перезаймаються, і ніхто не може точно сказати, хто що контролює.