Январь, 11 в 19:48

Пропагандисты из РФ пытаются поддержать проведение мобилизации в России тем, что врут о захвате Соледара (Донецкой области) и выдают это как достижение армии оккупантов.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 11 января.

По его словам, российская пропаганда пытается выставить разрушенный Россией Соледар как некое достижение.

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— Они будут подавать и уже подают это своему обществу так, чтобы поддерживать мобилизацию, чтобы давать надежду тем, кто за агрессию. Но бои продолжаются, Донецкое направление держится, и мы без перерыва даже на один день делаем все, чтобы усилить украинскую оборону. Наш потенциал растет, — сказал он.

Украинский лидер также добавил, что решение Польши передать Украине танки Leopard сможет вывести потенциал ВСУ на новый уровень.

Ситуация в Соледаре

Накануне в российских СМИ главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин распространил заявление, что Соледар полностью взят под контроль его наемников, а город взят в окружение.

Впрочем, украинские бойцы из 46 ОДШБ, которые героически удерживают город, опровергли окружение вагнеровцами в Соледаре.

В свою очередь, советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Соледар пока не находится в окружении. По его словам, город сейчас “полузахвачен”, а ВСУ удерживают запад и север города. Он добавил, что дорога, которая ведет к Соледару с юга, находится под огневым контролем оккупантов.

Уже 11 января военный из 46-й бригады, которая защищает Соледар, рассказал, что ситуация в городе очень сложная. По его словам, позиции постоянно занимаются и перезанимаются, и никто не может точно сказать, кто что контролирует.