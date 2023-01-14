Январь, 14 в 21:54

Германия передала Украине технику для разминирования, автомобили и системы отопления.

Об этом говорится на сайте правительства Федеративной Республики Германия.

В правительстве сообщается, что были переданы четыре танковых трала для разминирования и четыре бронированных автомобиля для разминирования.

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Кроме того, были предоставлены еще 10 автомобилей пограничной службы (всего — 95 подобных авто) и 20 полевых обогревателей (всего — 168).

Также на сайте немецкого правительства говорится, что в ближайшее время будут переданы 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами к ним, что будут взяты из запасов Бундесвера и промышленных предприятий.

К отправке также готовится система противовоздушной обороны Patriot с ракетами к данному зенитно-ракетному комплексу.

Помимо техники, для украинских военных и медиков будут переданы 100 тыс. аптечек для оказания первой помощи.

Напомним, на прошлой неделе Германия объявила о передаче Украине 40 бронированных боевых машин пехоты Marder в Украину, параллельно с тем, как США поставят 50 бронемашины Bradley.

Позднее Польша объявила о намерении передать Украине роту немецких танков Leopard, однако для этого необходимо одобрение Берлина, поскольку именно Германия является производителем танков, а потому имеет права на сертификат конечного пользования, то есть право того, передавать украинским военным Leopard, или нет.

В правительстве Германии после заявлений Польши заявили, что не получали никаких запросов или официальных сообщений от союзников о поставках Украине боевых танков Leopard.

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Источник: Bundesregierung