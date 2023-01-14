Германия готовит к отправке в Украину БМП Marder и ЗРК Patriot — правительство ФРГ
Германия передала Украине технику для разминирования, автомобили и системы отопления.
Об этом говорится на сайте правительства Федеративной Республики Германия.
В правительстве сообщается, что были переданы четыре танковых трала для разминирования и четыре бронированных автомобиля для разминирования.
Кроме того, были предоставлены еще 10 автомобилей пограничной службы (всего — 95 подобных авто) и 20 полевых обогревателей (всего — 168).
Также на сайте немецкого правительства говорится, что в ближайшее время будут переданы 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами к ним, что будут взяты из запасов Бундесвера и промышленных предприятий.
К отправке также готовится система противовоздушной обороны Patriot с ракетами к данному зенитно-ракетному комплексу.
Помимо техники, для украинских военных и медиков будут переданы 100 тыс. аптечек для оказания первой помощи.
Напомним, на прошлой неделе Германия объявила о передаче Украине 40 бронированных боевых машин пехоты Marder в Украину, параллельно с тем, как США поставят 50 бронемашины Bradley.
Позднее Польша объявила о намерении передать Украине роту немецких танков Leopard, однако для этого необходимо одобрение Берлина, поскольку именно Германия является производителем танков, а потому имеет права на сертификат конечного пользования, то есть право того, передавать украинским военным Leopard, или нет.
В правительстве Германии после заявлений Польши заявили, что не получали никаких запросов или официальных сообщений от союзников о поставках Украине боевых танков Leopard.
Источник: Bundesregierung