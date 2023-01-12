Январь, 12 в 16:29

Польша решила передать Украине боевые танки Leopard, чтобы мотивировать другие государства поступить так же. Это своеобразная форма политического давления на партнеров, чтобы те активнее помогали украинской армии в борьбе с российской агрессией.

Такое заявление сделал в эфире польского телеканала TVP Info спикер правительства Польши Петр Мюллер.

По его словам, цель Польши состоит в том, чтобы Украина могла себя защитить, а для этого необходимы поставки вооружения. Кроме того, официальная Варшава заботится и о собственной безопасности, ведь Польша может стать следующей целью страны-агрессора РФ.

Сейчас смотрят

– Мы хотим заставить другие страны сделать то же самое (передать Украине танки, – Ред.). Если мы не защитим независимую Украину, мы будем следующей мишенью. И об этом нужно откровенно говорить. Если проиграет Украина, то проиграет и Польша, она будет следующей целью военных действий России, или Литва, Эстония или Латвия, ведь мы находимся на ближайшей потенциальной линии фронта, — подчеркнул Мюллер.

Он добавил, что речь идет о таком же давлении, как и в случае с зенитными ракетными комплексами Patriot.

Мюллер объяснил, что подобное давление приносит результаты. К примеру, после начала полномасштабной войны Германия не хотела предоставлять оружие Украине, однако благодаря давлению Польши и других стран Берлин изменил свое мнение.

– Такого типа политическое давление должно привести к тому, что другие европейские страны присоединятся к этим действиям (по танкам Leopard, — Ред.), — добавил Мюллер.

Как известно, 11 января во время визита в Украину президент Польши Анджей Дуда объявил о намерении передать роту танков Leopard 2 в рамках международной коалиции (то есть около 10 единиц).

По словам Дуды, если танки передадут и другие государства, можно будет создать бригадную боевую группу или еще большую воинскую часть, которая будет иметь большое значение в обороне Украины.

Источник: TVP Info, PAP