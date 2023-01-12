Польша готова давить на другие страны, чтобы увеличить поставки танков Leopard для ВСУ
Польша решила передать Украине боевые танки Leopard, чтобы мотивировать другие государства поступить так же. Это своеобразная форма политического давления на партнеров, чтобы те активнее помогали украинской армии в борьбе с российской агрессией.
Такое заявление сделал в эфире польского телеканала TVP Info спикер правительства Польши Петр Мюллер.
По его словам, цель Польши состоит в том, чтобы Украина могла себя защитить, а для этого необходимы поставки вооружения. Кроме того, официальная Варшава заботится и о собственной безопасности, ведь Польша может стать следующей целью страны-агрессора РФ.
– Мы хотим заставить другие страны сделать то же самое (передать Украине танки, – Ред.). Если мы не защитим независимую Украину, мы будем следующей мишенью. И об этом нужно откровенно говорить.
Если проиграет Украина, то проиграет и Польша, она будет следующей целью военных действий России, или Литва, Эстония или Латвия, ведь мы находимся на ближайшей потенциальной линии фронта, — подчеркнул Мюллер.
Он добавил, что речь идет о таком же давлении, как и в случае с зенитными ракетными комплексами Patriot.
Мюллер объяснил, что подобное давление приносит результаты. К примеру, после начала полномасштабной войны Германия не хотела предоставлять оружие Украине, однако благодаря давлению Польши и других стран Берлин изменил свое мнение.
– Такого типа политическое давление должно привести к тому, что другие европейские страны присоединятся к этим действиям (по танкам Leopard, — Ред.), — добавил Мюллер.
Как известно, 11 января во время визита в Украину президент Польши Анджей Дуда объявил о намерении передать роту танков Leopard 2 в рамках международной коалиции (то есть около 10 единиц).
По словам Дуды, если танки передадут и другие государства, можно будет создать бригадную боевую группу или еще большую воинскую часть, которая будет иметь большое значение в обороне Украины.