В Германии заявили, что не получали запросов от союзников на передачу Украине танков Leopard

Январь, 11 в 17:19

В правительстве Германии заявили, что не получали никаких запросов или официальных сообщений от союзников о поставках Украине боевых танков Leopard.

Соответствующее заявление сделал спикер немецкого правительства после визита министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в Харьков, во время которого она пообещала больше оружия Украине и выразила надежду, что Берлин передаст танки Leopard.

Спикер отмечает, что Германия тесно координирует свои действия с США, Францией, Великобританией и другими странами о военной поддержке Украины.

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На прошлой неделе Германия пообещала отправить 40 бронированных боевых машин пехоты Marder в Украину, параллельно с тем, как США поставят 50 БМП Bradley.

Украина особенно заинтересована в получении танков Leopard, поскольку в Европе есть более 2 тыс. единиц и они стоят на вооружении 13 стран. Но для реэкспорта требуется разрешение Берлина, а Германия обеспокоена опасностью эскалации конфликта.