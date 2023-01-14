Січень, 14 в 21:54

Німеччина передала Україні техніку для розмінування, автомобілі та системи опалення.

Про це йдеться на сайті уряду Федеративної Республіки Німеччина.

В уряді повідомляють, що було передано чотири танкові трали для розмінування і чотири броньовані автомобілі для розмінування.

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Крім того, було надано ще 10 автомобілів прикордонної служби (загалом – 95 подібних авто) і 20 польових обігрівачів (загалом – 168).

Також на сайті німецького уряду йдеться про те, що найближчим часом буде передано 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами до них, які буде взято із запасів Бундесверу та промислових підприємств.

До відправлення також готується система протиповітряної оборони Patriot з ракетами до цього зенітно-ракетного комплексу.

Крім техніки, для українських військових і медиків буде передано 100 тис. аптечок для надання першої допомоги.

Нагадаємо, минулого тижня Німеччина оголосила про передачу Україні 40 броньованих бойових машин піхоти Marder в Україну, паралельно з тим, як США поставлять 50 бронемашин Bradley.

Пізніше Польща оголосила про намір передати Україні роту німецьких танків Leopard, однак для цього необхідне схвалення Берліна, оскільки саме Німеччина є виробником танків, а тому має права на сертифікат кінцевого користування, тобто право того, чи передавати українським військовим Leopard, чи ні.

В уряді Німеччини після заяв Польщі заявили, що не отримували жодних запитів або офіційних повідомлень від союзників щодо постачання Україні бойових танків Leopard.

Джерело: Bundesregierung