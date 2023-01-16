Січень, 16 в 16:12

Російські окупаційні війська почали частіше застосовувати зенітні ракетні комплекси С-300 для ударів по території України через скорочення своїх запасів балістичних ракет.

Про це повідомив сьогодні під час онлайн брифінгу речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Він підтвердив, що ворог усе частіше б’є по наземних цілях ракетами С-300, а також, ймовірно, С-400. Ці ракети призначені “для протиповітряних дуелей”: збиття літаків, гелікоптерів, крилатих ракет та безпілотників.

Зараз дивляться

– Вони їх усе частіше використовують від Харкова аж до Миколаївської області, і бачимо, що били по Києву. Це свідчить про те, що мало у них балістики. У них залишилось уже менше сотні Іскандерів, за даними Головного управління розвідки, – наголосив Ігнат.

Він додав, що агресор має ще чимало ракет С-300, а тому намагається їх використовувати в умовах дефіциту ракет інших типів.

– Вони є виробниками цих ракет. Ще на складах їх є багато, – заявив Ігнат.

Він також зазначив, що зенітний ракетний комплекс С-400 є новою російською системою, яку окупанти, ймовірно, будуть рідше застосовувати. Дальність цього комплексу становить сотні кілометрів.

Ігнат пояснив, що Повітряні сили ЗСУ зараз не можуть збивати зенітні ракети. Знищувати ракети С-300, С-400, а також Х-22 та балістичні ракети можна з комплексів, які країни-партнери обіцяють надати Україні: Patriot PAC-3 та SAMP-T.

Водночас Ігнат припустив, що наша держава одразу не отримає достатню кількість цих систем ППО, щоб збивати у повітрі всі ракети С-300.

– Їх треба знищувати на позиціях, звідки вони завдають ударів. На сході – це до 150 км. С-300 – це фактично засоби ППО. Їх треба знищувати або ракетами HARM або діставати іншими засобами, – поінформував він.

Як відомо, в суботу, 14 січня, війська РФ вперше вдарили по Києву новими ракетами до зенітних ракетних комплексів С-400 із дальністю польоту 230 км та вагою бойової частини 180 кг..

Ракети до комплексів С-300 та С-400 є неточними, а українські сили ППО зараз не мають можливостей їх збивати.

Джерело: Media Center Ukraine