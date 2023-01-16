Ограбление россиянами музеев в Украине стали крупнейшими со времен Второй мировой – NYT

Январь, 16 в 7:18

Российские оккупанты похитили в Украине тысячи художественных произведений и исторических экспонатов, включая предметы античности. Об этом говорится в статье The New York Times.

Издание сообщает, что по данным прокуратуры и музеев Украины, только в Херсоне россияне похитили более 15 000 предметов искусства и объектов исторического значения. По известным данным, оккупанты ограбили или полностью уничтожили более 30 музеев, в том числе в Мариуполе, Мелитополе и Херсоне. Эти цифры относятся только к той части культурных ценностей, изъятие которых документально зафиксировано, поэтому ожидается, что на самом деле масштабы хищений значительно больше.

Захватчики противозаконно изъяли из музеев на временно оккупированных территориях Украины десятки тысяч экспонатов – от античного скифского золота до современных авангардных произведений, пишет издание. По заявлениям опрошенных газетой экспертов, это наибольшее похищение произведений искусства со времен Второй мировой войны.