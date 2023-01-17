Январь, 17 в 16:35

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента-беглеца Виктора Януковича по делу о расстреле протестующих во время Революции Достоинства в 2014 году.

Об этом сообщили в пресс-службах Офиса генпрокурора и Государственного бюро расследований.

Мера пресечения Януковичу в виде содержания под стражей избрана в рамках уголовного производства по фактам жестокого разгона и умышленных убийств протестующих 18-20 февраля 2014 года.

Сейчас смотрят

Расследование установило, что Янукович совместно с тогдашними главой Службы безопасности Александром Якименко, министром внутренних дел Виталием Захарченко, министром обороны Павлом Лебедевым и другими чиновниками правоохранительных органов организовали применение спецсредств, военной техники и огнестрельного оружия для силового разгона протестующих.

Это привело к массовым жертвам среди демонстрантов в центре Киева.

– Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести, — отметили в ГБР.

Кроме того, был нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 млн грн.

Еще в ноябре 2021 года завершилось расследование в отношении Януковича и других девяти высокопоставленных чиновников по этому делу. Поскольку все фигуранты скрываются от следствия, была применена специальная процедура in absentia (т.е. заочное расследование).

Стороны знакомятся с материалами уголовного производства, после чего обвинительный акт будет направлен в суд. Относительно всех 10 подозреваемых заочно избрана мера пресечения в виде ареста.

В ГБР уточнили, что это не первый заочный арест Януковича. Ранее суды избирали ему аналогичную меру пресечения по делам об узурпации власти, Харьковских соглашений, дезертирства и т.д.

Как известно, Виктор Янукович выехал из Украины зимой 2014 года, сразу после событий Революции Достоинства. 22 февраля того же года Верховная Рада Украины приняла постановление, что Янукович неконституционным способом самоустранился от исполнения полномочий президента. Поэтому на 25 мая 2014 года были назначены внеочередные президентские выборы.

В январе 2019 года украинский суд заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы, признав виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. В дальнейшем он безуспешно пытался оспорить это решение в Верховном Суде.