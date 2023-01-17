Січень, 17 в 16:35

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього президента-втікача Віктора Януковича у справі про розстріл протестувальників під час Революції Гідності в 2014 році.

Про це поінформували в пресслужбах Офісу генпрокурора та Державного бюро розслідувань.

Запобіжний захід Януковичу у вигляді тримання під вартою обрано в рамках кримінального провадження за фактами жорстокого розгону та навмисних убивств протестувальників 18-20 лютого 2014 року.

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Розслідування встановило, що Янукович спільно з тодішніми головою Служби безпеки Олександром Якименком, міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком, міністром оборони Павлом Лебедєвим та іншими високопосадовцями правоохоронних органів організували застосування спецзасобів, військової техніки та вогнепальної зброї для силового розгону протестувальників.

Це призвело до масових жертв серед демонстрантів у центрі Києва.

– Встановлено, що через дії цієї організованої злочинної групи лише у зазначений період загинуло 76 громадян та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, – зазначили в ДБР.

Крім того, було завдано майнових збитків на суму понад 16 млн грн.

Ще в листопаді 2021 року завершилося розслідування щодо Януковича та інших дев’яти високопосадовців у цій справі. Оскільки всі фігуранти переховуються від слідства, була застосована спеціальна процедура in absentia (тобто заочне розслідування).

Наразі сторони ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду. Щодо всіх 10 підозрюваних заочно обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

У ДБР уточнили, що це не перший заочний арешт Януковича. Раніше суди обирали йому аналогічний запобіжний захід у справах щодо узурпації влади, Харківських угод, дезертирства тощо.

Як відомо, Віктор Янукович виїхав з України взимку 2014 року, одразу після подій Революції Гідності. 22 лютого того ж року Верховна Рада України ухвалила постанову, що Янукович у неконституційний спосіб самоусунувся від виконання повноважень президента. Через це на 25 травня 2014 року були призначені позачергові президентські вибори.

У січні 2019 року український суд заочно засудив Януковича до 13 років ув’язнення, визнавши винним у державній зраді й пособництві у веденні агресивної війни. В подальшому він безуспішно намагався оскаржити це рішення у Верховному Суді.