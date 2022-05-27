Тупицкий и ряд судей должны были легитимизировать Януковича в Украине – глава СНБО
Экс-председатель Конституционного суда Александр Тупицкий и ряд других судей должны были легитимизировать бывшего президента Виктора Януковича в Украине.
Об этом в интервью 24 каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Такая информация была известна еще в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
Виктора Януковича привезли в Беларусь, чтобы потом, в захваченном Киеве, объявить “президентом Украины”.
По словам Данилова, в Украине начали готовиться к полномасштабной войне еще с февраля 2021 года, когда первое решение СНБО касалось бывшего главы Конституционного Суда Александра Тупицкого, ведь он должен был участвовать в возвращении Януковича.
– Это доказанный факт. Это не понимают только те люди, которые закрывают глаза и не хотят с этим сейчас разбираться. Эти судьи должны сегодня давать показания СБУ как минимум, – заявил секретарь СНБО.
Данилов рассказал, что в России был проект возвращения Януковича через суды, в частности, через Окружной админсуд Киева. Напомним, что в декабре 2021 года Окружной админсуд столицы получил заявление от Януковича.
– Янукович не имеет к нашей стране восемь лет реально никакого отношения, но наши суды странные. Они берут это заявление, – отметил Алексей Данилов.