Май, 27 в 6:58

Экс-председатель Конституционного суда Александр Тупицкий и ряд других судей должны были легитимизировать бывшего президента Виктора Януковича в Украине.

Об этом в интервью 24 каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Такая информация была известна еще в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

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Виктора Януковича привезли в Беларусь, чтобы потом, в захваченном Киеве, объявить “президентом Украины”.

По словам Данилова, в Украине начали готовиться к полномасштабной войне еще с февраля 2021 года, когда первое решение СНБО касалось бывшего главы Конституционного Суда Александра Тупицкого, ведь он должен был участвовать в возвращении Януковича.

– Это доказанный факт. Это не понимают только те люди, которые закрывают глаза и не хотят с этим сейчас разбираться. Эти судьи должны сегодня давать показания СБУ как минимум, – заявил секретарь СНБО.

Данилов рассказал, что в России был проект возвращения Януковича через суды, в частности, через Окружной админсуд Киева. Напомним, что в декабре 2021 года Окружной админсуд столицы получил заявление от Януковича.