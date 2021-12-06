Верховный Суд оставил в силе приговор судов первой и апелляционной инстанций по делу о госизмене беглого президента Виктора Януковича, согласно которому ему назначили 13 лет лишения свободы.

Такое решением Верховный Суд принял 6 декабря после рассмотрения жалобы защиты Януковича по сути.

В этот же день Верховный Суд отказал адвокатам экс-президента в отзыве защитников, интересы Януковича представлял государственный адвокат.

Информацию о том, что Янукович решил отозвать своих защитников от участия в рассмотрении кассаций на приговор суда по делу о госизмене, сообщил один из его представителей Виталий Сердюк.

– Виктор Янукович сегодня отозвал своих адвокатов от участия в процессе в Верховном Суде из-за невозможности обеспечения его права на защиту. В условиях, созданных Верховным Судом, мы не можем обеспечить нашему клиенту полноценного права на защиту. Поэтому он принял решение отозвать своих адвокатов Виталия Сердюка, Игоря Федоренко, Андриану Фозекош, Богдан Биленко, Александра Горошинского и Александра Байдика от участия в деле о потере Крыма, – написал Виталий Сердюк.

По его словам, на протяжении всего процесса защита намеревалась организовать участие Януковича в судебных заседаниях в порядке международной правовой помощи.

– Таким образом, в виду отсутствия у нас возможности обеспечить право на защиту, клиент отзывает нас от участия в деле о потере Крыма и поручает сконцентрироваться на работе в международных организациях, в частности в ЕСПЧ, а также на делах, связанных с событиями на Майдане, – отметил адвокат.

Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации 24 января 2019 года.

Тогда суду понадобилось почти восемь часов, чтобы огласить приговор.

Оставил в силе приговор Оболонского райсуда октябре 2020 года и Киевский апелляционный суд.

После этого Виктор Янукович и его защита обжаловали в Верховном Суде решение Киевского апелляционного суда.

Истчоник: Верховный Суд, Виталий Сердюк