Авиакатастрофа в Броварах. Сейчас рассматриваются все возможные версии аварии – генпрокурор

Январь, 18 в 11:41

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что рассматриваются все возможные версии трагедии в Броварах в Киевской области.

– Сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия. На данный момент мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ, – написал он.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона добавил, что расследование авиакатастрофы занимает некоторое время и рано говорить о причинах.

– Комиссия будет расследовать причины. Это не будет 1-2 дня, потому что исследование авиакатастрофы занимает некоторое время. Думаю, будет создана государственная комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты. Они исследуют причины произошедшего и какие факторы влияли на то, что вертолет упал, — отметил он.

По словам пресс-секретаря главы Нацполиции Марьяны Ревы, на борту вертолета было девять человек. Будет продолжаться идентификация.

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Утром 18 января в Броварах Киевской области рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет, на борту которого находились министр МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Сейчас известно о 18 погибших, среди них трое детей.

Источник: Офис генпрокурора, телемарафон