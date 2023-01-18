Авіакатастрофа у Броварах. Наразі розглядаються всі можливі версії аварії – генпрокурор

Січень, 18 в 11:41

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що розглядаються всі можливі версії трагедії у Броварах Київської області.

– Зараз на місці трагедії працюють слідчі та експерти. Проводяться невідкладні слідчі дії. Натепер ми розглядаємо всі можливі версії аварії гвинтокрила. Досудове розслідування доручено слідчим СБУ, – написав він.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону додав, що розслідування авіакатастрофи займає певний час і зарано говорити про причини.

– Комісія буде розслідувати причини. Це не буде 1-2 дні, тому що дослідження авіакатастрофи займає певний час. Думаю, буде створена державна комісія, до якої увійдуть різні авіаційні фахівці. Вони дослідять причини того, що відбулося, та які фактори впливали на те, що вертоліт впав, – зазначив він.

За словами речниці глави Нацполіції Мар’яни Реви, на борту гелікоптера було дев’ять людей. Наразі буде тривати ідентифікація.

Зараз дивляться

Уранці 18 січня в Броварах Київської області поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гелікоптер, на борту якого перебували міністр МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Наразі відомо про 18 загиблих, з них троє дітей.

Джерело: Офіс генпрокурора, телемарафон