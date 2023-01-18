Украине должны передать около 100 танков Leopard — Моравецкий

Январь, 18 в 15:01

Польша ожидает передачу Украине около 100 танков от европейских партнеров.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий во время Всемирного экономического форума в Давосе.

— Несколько недель назад я разговаривал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и постарался убедить его сделать больше. Мы выделим наши 14 танков Leopard, и теперь мы ждем Leopard от Дании, Финляндии, Германии и других стран ЕС, — сказал Моравецкий.

Накануне канцлер германии Олаф Шольц заявил, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках танков Leopard Украине, но уточнил, что какие-либо решения на этот счет ФРГ объявит лишь вместе с другими странами.

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Моравецкий рассказал, что говорил с ним о передаче оружия Украине.

— Я разговаривал с Олафом несколько недель назад и пытался убедить его делать больше, — сказал он.

Всего 12 европейских стран имеют немецкие танки Leopard, однако им требуется разрешение Берлина для дальнейшей передачи этой техники Украине.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что он поддерживает планы поставок танков Украине.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что они готовы передать Украине 14 танков Leopard.