Січень, 18 в 15:01

Польща очікує на передачу Україні близько 100 танків від європейських партнерів.

Про це заявив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

– Кілька тижнів тому я розмовляв із канцлером ФРН Олафом Шольцем і постарався переконати його зробити більше. Ми виділимо наші 14 танків Leopard, і тепер ми чекаємо Leopard від Данії, Фінляндії, Німеччини та інших країн ЄС, – сказав Моравецький.

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що веде переговори з союзниками щодо можливого постачання танків Leopard Україні, але уточнив, що будь-які рішення щодо цього ФРН оголосить лише разом з іншими країнами.

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Моравецький розповів, що говорив із ним про передачу зброї Україні.

– Я розмовляв з Олафом кілька тижнів тому і намагався переконати його робити більше, – сказав він.

Загалом 12 європейських країн мають німецькі танки Leopard, однак їм потрібен дозвіл Берліна для подальшої передачі цієї техніки Україні.

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що він підтримує плани постачання танків Україні.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вони готові передати Україні 14 танків Leopard.