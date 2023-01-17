Январь, 17 в 13:26

Польша планирует передать Украине 14 танков Leopard.

Об этом президент страны Анджей Дуда заявил на всемирном экономическом форуме в Давосе.

— Пять дней назад наш мы объявили о передаче Leopard. Речь идет об около 14 танков, — сказал Дуда.

Он выразил надежду, что партнеры также решат передать Украине танки.

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— Президент Владимир Зеленский много раз просил меня о поддержке. Он сказал, что им нужны танки. Мы передали более 260 наших старых танков. У нас они были еще со времен Советского Союза. Мы решили передать эту технику, которая является острой необходимостью. Это было практически начало огромной поддержки Украины и я надеюсь, что решение отправить Leopard в Украину станет новым началом помощи, — сказал президент Польши.

Напомним, Spiegel писал, что немецкий производитель Leopard не сможет доставить Украине танки раньше 2024 года.