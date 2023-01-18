Январь, 18 в 1:02

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках тяжелых танков на Украину, но предупредил, что любые заявления должны быть сделаны в унисон с другими западными партнерами.

Об этом глава немецкого правительства заявил в интервью Bloomberg.

— Я всегда думаю о ситуации. Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями — мы никогда не действуем в одиночку, — сказал Шольц.

Издание пишет, что на канцлера ФРГ оказывают давление союзники по НАТО, требуя отправить тяжелые боевые танки Leopard немецкого производства Украине, в случае активизации боевых действий весной.

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При этом канцлера часто критикуют за чрезмерную осторожность, поскольку он воздерживался от поставок тяжелого вооружения, утверждая, что это может спровоцировать президента России Владимира Путина на эскалацию конфликта в Украине.

В начале этого месяца канцлер получил некоторую передышку, заключив соглашение об отправке 40 боевых машин Marder и системы ПВО Patriot в Украину в рамках совместного заявления с США, однако призывы к поставке более мощных танков Leopard продолжаются.

— Мы поддерживаем Украину столько, сколько необходимо, всеми средствами, которые мы можем использовать, — сказал Шольц, добавив, что цель состоит в том, чтобы “избежать войны между Россией и Организацией Североатлантического договора”.

Великобритания в субботу стала первой страной, которая подтвердила, что отправит свои боевые танки в Украину.

Как пишет Bloomberg, европейские чиновники, связанные с Берлином, заявили, что ожидают, что Германия последует этому примеру в ближайшем будущем. Ожидается, что правительство ФРГ примет решение по танкам в преддверии встречи высокопоставленных чиновников по вопросам обороны Украины из союзных стран, известной как формат Рамштайн.

Шольц подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска из Украины, чтобы переговоры могли состояться, и что Германия будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

— Я очень рад, что украинский президент готов к миру. Россия должна сделать то, что она, насколько мы видим, не готова сделать, а именно вывести войска — мы ждем этого, — сказал Шольц.

После вторжения России в Украину в прошлом году канцлер Германии отказался от послевоенной политики Берлина не посылать летальное оружие в зоны боевых действий и выделил $108 на модернизацию вооруженных сил в дополнение к увеличению ежегодных расходов на оборону, которые в следующем году должны достичь целевого показателя НАТО в 2% от ВВП.

Правительство Германии готово предоставить Украине десятки танков Leopard немецкого производства, что может значительно усилить потенциал Киева. Двенадцать других европейских стран также имеют в своем арсенале Leopard, но им необходимо получить разрешение Берлина, прежде чем они смогут передать танки.