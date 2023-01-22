Своими глазами увидели масштабы разрушений: делегация военных и экспертов из США посетила Изюм
22 января делегация военных и военных экспертов из США посетила деоккупированный Изюм Харьковской области для ознакомления с ситуацией безопасности в регионе.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
— Американские партнеры собственными глазами увидели масштабы разрушений, вызванные российскими обстрелами и оккупацией, и ознакомились с доказательствами российских военных преступлений в Харьковской области. Несмотря на огромные разрушения и поврежденную критическую инфраструктуру, Изюм шаг за шагом восстанавливает нормальную жизнь. В город возвращаются люди и возобновляют работу предприятий, – написал он в Telegram.
Кроме того, на месте обсудили вопросы дальнейшего восстановления Изюма, опасную и гуманитарную ситуацию в регионе. Отдельно обсудили неотложные потребности области в военной сфере.
Синегубов поблагодарил Келлога и американских партнеров за внимание к Харьковщине и поддержку.
Фото: Олег Синегубов