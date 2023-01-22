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Факты / Україна

Своими глазами увидели масштабы разрушений: делегация военных и экспертов из США посетила Изюм

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Своими глазами увидели масштабы разрушений: делегация военных и экспертов из США посетила Изюм

22 января делегация военных и военных экспертов из США посетила деоккупированный Изюм Харьковской области для ознакомления с ситуацией безопасности в регионе.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

— Американские партнеры собственными глазами увидели масштабы разрушений, вызванные российскими обстрелами и оккупацией, и ознакомились с доказательствами российских военных преступлений в Харьковской области. Несмотря на огромные разрушения и поврежденную критическую инфраструктуру, Изюм шаг за шагом восстанавливает нормальную жизнь. В город возвращаются люди и возобновляют работу предприятий, – написал он в Telegram.

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Кроме того, на месте обсудили вопросы дальнейшего восстановления Изюма, опасную и гуманитарную ситуацию в регионе. Отдельно обсудили неотложные потребности области в военной сфере.

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Синегубов поблагодарил Келлога и американских партнеров за внимание к Харьковщине и поддержку.

Фото: Олег Синегубов

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