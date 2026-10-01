Процедуру периодического сопоставления данных работников с информацией, содержащейся в территориальных центрах комплектования, называют внешней сверкой.

На каждом предприятии, где работают призывники, военнообязанные и резервисты, ежегодно обязательно нужно проводить сверку с ТЦК. Это требование действующего Порядка № 1487, который регулирует ведение персонального воинского учета работников.

О том, когда проводится сверка с ТЦК и как она проходит, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Процедура сверки с ТЦК по персональному воинскому учету на предприятии

В прошлом году произошли изменения в составе и названиях списков персонального воинского учета. Теперь официальное название документа звучит как Списки персонального воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, тогда как раньше предусматривалась отдельная строка для указания группы и названия предприятия. Сейчас наименование предприятия можно указать отдельно, но оно больше не является обязательным полем.

Какая информация нужна при сверке списков военнообязанных с ТЦК

Что касается информации, которая вносится в списки, раньше существовали три разных перечня для:

офицеров среди военнообязанных и резервистов;

рядового, сержантского и старшинского состава;

призывников.

После обновления формы остался единый перечень информации, который включает такие данные:

номер учетной записи;

категорию воинской обязанности;

воинское звание;

полные данные работника;

дату рождения;

индивидуальный номер в государственном реестре;

паспортные данные;

адрес проживания;

информацию о военно-учетных документах;

отсрочки от призыва;

бронирование;

прохождение службы;

мобилизационные распоряжения и должности с соответствующими приказами.

В графах обязательно указывается либо задекларированное/зарегистрированное место проживания, либо фактическое место пребывания человека.

Все записи заполняются по данным паспорта и военно-учетных документов, предоставленных при трудоустройстве или поступлении на обучение. При отсутствии определенной информации делаются соответствующие отметки в сообщениях в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Если работник исключен с учета или уволен, в списках делаются соответствующие записи: Исключен из персонального воинского учета или Уволен.

Сверка с ТЦК: какие документы нужны

Для сверки и контроля необходимо иметь полный пакет документов.

Сверка с ТЦК, документы:

Актуальные списки персонального воинского учета (форма из приложения 5 к Порядку №1487).

Ведомость оперативного учета (приложение 12 к Порядку №1487).

Приказ, которым определено ответственное лицо за ведение воинского учета.

Должностную инструкцию этого лица с прописанными военно-учетными функциями.

Приказ о необходимости повышения квалификации ответственных за воинский учет (независимо от того, есть такая необходимость или нет).

График сверки данных с военно-учетными документами работников.

Документ (журнал, лист ознакомления и т. п.), подтверждающий, что работники ознакомлены с правилами воинского учета.

Журнал фиксации результатов проверок состояния воинского учета (приложение 9 к Порядку №1487).

Подтверждение того, что предприятие сообщало ТЦК о приеме, увольнении и изменении данных военнообязанных (приложение 4).

Подтверждение направления информации о назначении или увольнении лиц, ответственных за воинский учет (приложение 1).

Подтверждение передачи сводного списка граждан, подлежащих приписке (приложение 6).

Копии военно-учетных документов всех работников, подлежащих учету.

Что изменилось в 2026 году

При приеме на работу работодатель должен проверить наличие у гражданина военно-учетного документа в электронной или бумажной форме. Также необходимо проверить соответствие указанных в нем данных информации из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Для такой проверки используется военно-учетный документ в электронной форме, сформированный средствами соответствующего государственного портала или через приложение Дія. Документ должен быть сформирован не ранее чем за 72 часа до приема человека на работу или учебу.

При наличии технической возможности проверку также можно проводить через электронный кабинет ведения персонального воинского учета.

При этом эти требования не распространяются на военнообязанных и резервистов СБУ и разведывательных органов в части проверки соответствия данных бумажного военно-учетного документа информации в Едином государственном реестре.

Отдельно Порядок предусматривает, что принять человека на работу или учебу и поставить его на персональный воинский учет можно только после постановки его на воинский учет в соответствующем ТЦК и СП, органе СБУ или подразделении разведывательного органа.

Эти изменения внесены постановлением Кабмина №812 от 10 июня 2026 года.

Сверка с ТЦК: до какого числа

Такую проверку необходимо организовывать как минимум раз в год, чтобы данные воинского учета оставались актуальными. Четкой даты, когда именно следует проводить внешнюю сверку, законодательство не определяет. Поэтому большинство учреждений ориентируется на несколько практических ориентиров:

Годовой план проверок воинского учета. Если предприятие включено в этот план, стоит провести сверку заранее, еще до прихода проверяющих. Локальный график сверки с территориальным центром комплектования, на территории которого расположена организация. При наличии такого графика рекомендуется сначала пройти сверку с теми ТЦК и СП, где состоят на учете отдельные работники, а уже затем — с местным центром.

Если предприятие не включено ни в годовой план, ни в графики, дата проведения внешней сверки определяется самостоятельно.

Формально именно ТЦК и СП должны сообщать работодателю о том, когда планируется сверка. На практике это происходит не всегда, поэтому инициатива часто лежит на самом предприятии.

Лучший вариант — обратиться в каждый ТЦК и СП, где состоят на учете ваши работники. Сделать это можно официальным письмом или по телефону.

После получения ответов работодатель составляет собственный график внешней сверки.

С “чужими” ТЦК, где на воинском учете состоят работники с других адресов, сверку необходимо провести до 1 декабря. Для этого предприятие направляет выписки из списков и копии необходимых документов по почте или в электронной форме.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.