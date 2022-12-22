Мобильные ДНК-лаборатории в Изюме: как они помогают людям найти своих родных

В Харьковской области заработали мобильные ДНК-лаборатории. Это значительно ускорит процедуру идентификации тел погибших. Из более 900 эксгумированных тел с начала сентября, до сих пор неидентифицированными остаются почти 200. Из-за огромного количества убийств, совершенных российскими военными в Харьковской области, экспертные учреждения перегружены. Иногда людям приходится неделями и даже месяцами ждать, чтобы узнать, есть ли среди эксгумированных их родные. Теперь речь пойдет о часах, убеждены криминалисты.

Жительница Изюма Татьяна пытается найти своего отца – его нет, говорит, ни среди живых, ни среди мертвых, искала в Украине и даже в России:

Я не знаю жив он или мертв, я не знаю. Как мне поступить, как мне жить дальше! Я у отца одна. – Татьяна Завгородняя, жительница Изюма

Отец Татьяны жил в Бражковке – это село в 25 км от Изюма. Первые недели войны они были вместе, но когда из-за обстрелов объявили эвакуацию, с мужем решили спасаться, рассказывает Татьяна. Уговаривали и отца. Но тот не хотел уезжать ни за что.

Есть ли отец среди эксгумированных на массовом кладбище в Изюме – будет понятно после ДНК-экспертизы. Процедура несложная – нужно просто слюнить палочку. Отобрать образцы можно и самостоятельно. Одна женщина принесла зубную щетку своего мужа и лоскут футболки, на которой осталась его кровь. Он погиб во время вражеских обстрелов в Изюме. Тело, говорит, забрали оккупанты, женщина до сих пор не знает, где он похоронен.

Жертв Кремля в Харьковской области огромное количество, на деоккупированных территориях ежедневно проводят эксгумации – ждать идентификации приходится неделями и даже месяцами, рассказывают криминалисты. Чтобы ускорить процесс, биоматериалы отправляются даже в западные области страны.

Теперь все будет гораздо быстрее – полиция Харьковщины получила 4 мобильных ДНК-лаборатории, это облегчит идентификацию тел. Исследование биоматериала будет длиться менее двух минут. Образцы сравнивают автоматически.

Эти лаборатории подарил американский бизнесмен Говард Баффет, сын одного из богатейших людей мира. Он побывал в Изюме во время эксгумации жертв Кремля и был настолько шокирован, что захотел помочь.

Из 900 тел, которые эксгумировали в Харьковской области с сентября, до сих пор не идентифицированы 200. Почти все они из массового Изюмского захоронения. Визуально узнать их уже невозможно – тела истерзаны песком и временем. Так что местных, которые разыскивают своих родных, призывают сделать тесты.

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