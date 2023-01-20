Это дом горя: в Днепре не будут восстанавливать разрушенные из-за удара РФ по многоэтажке квартиры

Январь, 20 в 14:44

Квартиры многоэтажного жилого дома, разрушенные в результате ракетного удара РФ 14 января, не будут восстанавливать.

Об этом заявил на брифинге мэр города Борис Филатов.

– Если мы говорим о восстановлении этого здания, это нарушает все законы и логику градостроительства, потому что это будет дом горя. Поэтому людей, чтобы социализировать, адаптировать, нужно расселять. И ни в коем случае в дом, который находится фактически на кладбище или находится рядом, – говорит он.

Мэр отметил, что пострадавшим будут выплачиваться средства на новое жилье.

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– Построить новый дом, ну это возможно. Но это займет 1,5 года. Сейчас собираем средства на возмещение ущерба на имущество в результате ракетных обстрелов РФ. И где-то до миллиона гривен мы будем выплачивать из местного бюджета, – рассказывает Филатов.

Мэр города добавил, что этот дом — очень большое здание на 18 подъездов, которое строилось блоками. Полностью были разрушены два подъезда, что составляет 64 квартиры.

– Сейчас мы проводим инструментальное обследование, чтобы понять, сколько квартир нам нужно будет еще демонтировать. 90 или 200 – мы не знаем. Мы будем прилагать все усилия, чтобы сохранить жилье людям. Нам нужно на это две недели, – говорит Филатов.

Городской голова сообщил, что в общей сложности погибли 45 человек, из них шестеро детей. Шестерых человек до сих пор не могут найти.