Ракетний удар по будинку в Дніпрі: досі не впізнані тіла восьми загиблих

Січень, 23 в 13:48

У поліції повідомили, що досі не опізнані тіла восьми загиблих внаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку у Дніпрі 14 січня.

На це знадобиться щонайменше два тижні.

На місці трагедії продовжує працювати штаб, куди за потреби можуть звертатися постраждалі. За весь час тут розглянули 576 заяв.

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