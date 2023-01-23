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Факти / Україна

Ракетний удар по будинку в Дніпрі: досі не впізнані тіла восьми загиблих

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Будинок у Дніпрі

У поліції повідомили, що досі не опізнані тіла восьми загиблих внаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку у Дніпрі 14 січня.

На це знадобиться щонайменше два тижні.

На місці трагедії продовжує працювати штаб, куди за потреби можуть звертатися постраждалі. За весь час тут розглянули 576 заяв.

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– З них 431 стосується пошкодження майна. Вони не лише від мешканців багатоповерхівки, по якій завдано ракетного удару. Зверталися й люди з інших будинків. Також маємо 47 заяв про пошкодження автомобілів та 10 – адмінбудівель, – заявив заступник начальника поліції Дніпропетровської області Володимир Богоніс.

За його словами, наразі встановлені всі збитки, завдані мешканцям будинку.

Росія завдала удару по будинку у Дніпрі 14 січня. Повністю зруйновано два під’їзди – це 64 квартири.

За рстанніми даними, загинули 46 людей, ще 81 особу травмовано.

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Джерело: Дніпро ОДА

Фото: Резніченко

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