Германия до сих пор не предоставила официального разрешения на поставку Украине современных боевых танков Leopard 2, несмотря на призывы Киева и стран-союзников.

На днях СМИ раскрыли вероятную причину отказа официального Берлина передавать Украине Leopard 2. Мол, если Германия даст другим странам “зеленый свет” на реэкспорт, то может потерять свои нынешние рынки. Кроме того, американские танки Abrams могут активно заполонить европейский рынок. А это может ослабить влияние Германии.

Впрочем, посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый убежден, что скорее всего, высшее руководство Германии планировало намеренно на несколько месяцев затянуть передачу боевых танков, возможно, из-за договоренностей с Россией.

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– По моему мнению, Германия сознательно задерживает поставки тяжелого вооружения на несколько месяцев. Либо это договоренности, либо это ощущение, что не надо идти впереди англосаксов – британцев и американцев, чтобы где-то не разорвать окончательно связи с Россией, которая исторически до сих пор давит на Германию, в частности присутствием своих разведслужб и информационными операциями, – отметил дипломат.

По мнению Чалого, Германия выглядит странно с репутационной и имиджевой точек зрения. Ведь с сентября она является одним из крупнейших поставщиков оружия, помогает Украине в гуманитарном и финансовом аспектах. И, в то же время, получает наибольший негатив из-за колебаний высшего руководства.

Одна из возможных причин блокирования поставок Украине Leopard 2 – опасения эскалации – тоже безосновательна.

– Мы видим по предыдущим поставкам: если оружие поступило, оно уже используется украинцами, наоборот эскалация падает. Потому что тогда РФ боится делать какие-то шаги на фронте. Танки они должны нам предоставить, потому что это не только наша война. Это война за безопасность в Европе, – подчеркнул Валерий Чалый.

Сегодня во время встречи министра обороны Германии Бориса Писториуса с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом представитель официального Берлина снова стоял на своем: мол, окончательное решение по танкам они еще готовят, и пока ситуация не изменилась.

А вот Столтенберг заявил, что решение по танкам будет скоро. По мнению Валерия Чалого, Германия все же согласует поставки, но, учитывая шквал политических заявлений разных стран и градус неудовлетворения, ждет удобного времени.

– Все просто: приезжает новоназначенный министр иностранных дел Германии в Киев в ближайшее время и заявляет о поставках танков, или хотя бы о разрешении поставок другим странам. Очень надеюсь, что Германия так и поступит, и исправит свои имиджевые и репутационные ошибки, – заявил Чалый.

Комментируя, почему для самой Германии важно принять положительное решение по танкам, дипломат объяснил, что это вопрос лидерства и имиджа одной из самых мощных стран Европы.

В настоящее время Германия и Франция конкурируют за лидерство в Европе с Великобританией. Постоянные колебания в вопросе войны в Украине не добавляют немцам и французам баллов.

– Это страны, которые сейчас отошли на второй план после Великобритании, которая помогает Украине, решила поставлять танки Challenger. Британия стала локомотивом развития Европы, в то же время она даже не входит в Европейский Союз. Германии и Франции это не нравится, они хотят перенять лидерство снова на себя. Но если вы не будете поставлять Украине танки, ваш локомотив будет стоять на запасном пути вечно. Сделайте этот шаг, и вы станете лидерами, – подытожил дипломат.

Как известно, вопрос предоставления Украине танков Leopard 2 рассматривался на восьмой встрече Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн) 20 января в Германии. Однако Берлин тогда не разблокировал реэкспорт этого вооружения.

Германия является страной-производителем танков Leopard, поэтому она должна предоставлять разрешение на их поставки в другие государства.

24 января стало известно, что Польша направила Берлину официальный запрос о разрешении передать Украине боевые танки Leopard 2.